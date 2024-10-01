Alkollü sürücünün kullandığı araç refüje girdi

Kaynak: İHA
Alkollü sürücünün kullandığı araç refüje girdi

İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde alkollü sürücünün kullandığı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak kaldırımda askıda kaldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, saat 00.15 sıralarında Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde gerçekleşti. E.Ç. idaresindeki 34 PA 2325 plakalı otomobil, orta refüjdeki demir korkuluklara çarparak kaldırımda askıda kaldı.

Kazada sürücü E.Ç. ve yanındaki kız arkadaşı T.Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, T.Y.'yi sıkıştığı yerden kurtararak ambulansa taşıdı.

Yaralı kadın, hastaneye kaldırılmadan önce baygınlık geçirdi. Alkollü sürücü E.Ç. ise alkolmetreye üflememek için zor anlar yaşattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, yolda temizlik çalışmaları yapıldı.

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