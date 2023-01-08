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Dur ihtarına uymadı polise çarptı

Burdur’un Bucak ilçesinde denetime takılan araç, 'Dur' ihtarına uymayarak polis memuruna çarpıp kaçtı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 00:53
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Alkollü sürücüsü polise çarpıp kaçtı

Dur ihtarına uymadı polise çarptı
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Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda polis tarafından yapılan denetime takılan 07 ADL 84 plakalı araç sürücüsü M.Ö. polisin 'Dur' İhtarına uymayıp polis memuru Rafet A.’ya çarparak olay yerinden kaçtı.

Bucak Emniyetini peşine takan sürücü çok geçmeden Bucak Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı. Yakalanırken biri polis aracı olmak üzere 3 araca daha çarpan sürücü gözaltına alındı. Kontrol için Bucak Devlet Hastanesine götürülen M.Ö.’nün alkollü olduğu, bu yüzden uygulamadan kaçtığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Öte yandan aracın çarptığı polis memuru Rafet A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mesai arkadaşlarının yaralandığını öğrenen polisler hastaneye akın etti. (İHA)

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