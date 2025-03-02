Alkollü sürücüye cezaevi yolu göründü! Makas atan, drift atan şimdi yandı

Yeni sistemde ehliyetsiz araç kullanma cezası 40 bin liraya ambulans yolunu tıkayanlara ise 20 bin lira ceza kesilecek. Alkollü araç kullananlara ise cezaevi yolu görünecek.

Hali hazırda çalışmaları süren yargı paketinde trafik suçlarında cezaların artırılması geniş yer buluyor. Yeni yargı paketi dahilinde bazı trafik suçlarında cezaların artırılması, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesi yönünde çalışmalar bulunuyor.

TOPLUMDAKİ CEZASIZLIK ALGISI GİDERİLECEK

Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin ilk adımının, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik olacağı belirtilmişti.

Hapis ve ehliyet el koyma süresinde düzenleme yapılacak

Bu doğrultuda bazı trafik suçlarında da cezaların artırılması, hapis cezaları uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

KAZA YAPIP KAÇANLARA YÜKSEK CEZA

Mevcut durumda kaza yapıp kaçanlara 2 bin 170 lira para cezası veriliyor ve 20 ceza puanı uygulanıyor.

Düzenleme ile kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullanımı ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik verilen cezalar artırılacak.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HAPİS YATACAK

Yapılacak düzenlemelerle trafik suçlarında cezalar artacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, makas atana 50 bin, drifte 80 bin lira ceza kesilecek. Ehliyete el koyma süresi bir seneye çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası cezaevi olacak. Alkollü yakalananlar en az 36 gün cezaevinde kalacak.

2025 YILI TRAFİK CEZALARI

1. Hız Sınırı İhlalleri

50 km/saat hız limitinin üzerinde : 1.000 TL

: 1.000 TL Hız limitinin %30-50 arasında aşılması : 500 TL

: 500 TL Hız limitinin %50'den fazla aşılması: 1.500 TL

2. Alkollü Araç Kullanma

0.50 promilin üzerinde alkol : 1.500 TL

: 1.500 TL 0.50 promil ve altı alkol : 700 TL

: 700 TL Alkollü araç kullanırken kaza yapma: 3.000 TL + ehliyet iptali

3. Cep Telefonu Kullanımı

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşma: 600 TL

4. Kırmızı Işıkta Geçme

Kırmızı ışıkta geçme: 1.500 TL

5. Park Yeri İhlali

Yasaklı bölgeye park etme : 600 TL

: 600 TL Engelli park yerine park etme: 1.000 TL

6. Emniyet Kemeri Takmama

Emniyet kemeri takmamak: 600 TL (hem sürücü hem de yolcu için)

7. Yolcu Taşıma Kurallarına Uymama

Sürücünün yanında yolcu taşımaması : 300 TL

: 300 TL Yolcu sayısının fazla olması: 1.000 TL

8. Sinyal Vermeme

Sinyal vermemek: 600 TL

9. Yaya Geçidi İhlali

Yaya geçidinde yayaya yol vermemek: 800 TL

10. Trafik İşaretlerine Uymama

Trafik işaretlerine uymamak (dönüş yasağı, park yasağı vb.): 600 TL

11. Hız Limitini Aşma ve Radar Ceza Uygulamaları

Radarla tespit edilen hız ihlali: 1.000 TL'ye kadar

12. Dönüş İşareti ve Yön Levhası İhlali

Uygunsuz dönüş yapma: 800 TL

13. Öndeki Araçla Takip Mesafesi

Takip mesafesinin ihlali: 600 TL

14. Trafik Polisiye Müdahale