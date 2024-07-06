Alkollü taksici havalimanını savaş alanına çevirdi

Kaynak: İHA
Alkollü taksici havalimanını savaş alanına çevirdi

İstanbul Sabiha gökçen Havalimanı’nda bir taksi şoförü ortalığı savaş alanına çevirdi. Alkollü olduğu öğrenilen taksici, direklere ve kaldırıma çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpan taksi şoförü ortalığı savaş alanına çevirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı. Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ekran-goruntusu-2024-07-06-103247.png

ekran-goruntusu-2024-07-06-103118.png

ekran-goruntusu-2024-07-06-102138.png

Son Haberler
Kaçak silah ticareti yapanlar yakalandı Gündem
Kaçak silah ticareti yapanlar yakalandı
Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı Yerel Haberler
Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı
Fahrettin Koca'nın koltuğundan olmasının iki sebebi var. İsmail Saymaz'ın AKP içinden aldığı bilgi ortalığı karıştırdı Gündem
Fahrettin Koca'nın koltuğundan olmasının iki sebebi var. İsmail Saymaz'ın AKP içinden aldığı bilgi ortalığı karıştırdı
Almanlar elendi artık ev sahibi Türkler Spor
Almanlar elendi artık ev sahibi Türkler
Orkun bayrağı teslim etti Spor
Orkun bayrağı teslim etti
İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdı. Arkasından saplantılı aşık çıktı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdı. Arkasından saplantılı aşık çıktı
Bengü 'Ne mutlu Türküm diyene' dedi. İçimizdeki Türk düşmanları saldırdı Gündem
Bengü 'Ne mutlu Türküm diyene' dedi. İçimizdeki Türk düşmanları saldırdı