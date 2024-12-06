Alkollü ve ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymayınca kaza yaptı: Binlerce lira ceza yedi

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da trafik ekipleri tarafından Kıbrıs Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimde, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, 06 KNN 73 plakalı otomobiliyle uygulama noktasından kaçtı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu İnkilap Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüye 40 bin 232 TL idari para cezası uyguladı.

Ağır hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.