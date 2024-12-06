Alkollü ve ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymayınca kaza yaptı: Binlerce lira ceza yedi

Kaynak: İHA
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymayınca kaza yaptı: Binlerce lira ceza yedi

Çorum'da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu kaza yapan sürücüye 40 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da trafik ekipleri tarafından Kıbrıs Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimde, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, 06 KNN 73 plakalı otomobiliyle uygulama noktasından kaçtı.

aw345096-05.jpg

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu İnkilap Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

aw345096-02.jpg

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüye 40 bin 232 TL idari para cezası uyguladı.

aw345096-04.jpg

Ağır hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
İstanbul'da yarın bu ilçeler karanlığa gömülecek. BEDAŞ duyurdu
İstanbul'da yarın bu ilçeler karanlığa gömülecek. BEDAŞ duyurdu
Amerikalı golfçü Dustin Johnson, Golf Saudi ile anlaştı
Amerikalı golfçü Dustin Johnson, Golf Saudi ile anlaştı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymayınca kaza yaptı: Binlerce lira ceza yedi
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymayınca kaza yaptı: Binlerce lira ceza yedi
Suudi Arabistan’dan kuraklığa karşı küresel çağrı
Suudi Arabistan’dan kuraklığa karşı küresel çağrı
Melbourne City, Brisbane Roar'ı 4-1 etti
Melbourne City, Brisbane Roar'ı 4-1 etti