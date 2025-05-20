Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, gazetecileri ölümle tehdit etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray’da polisin ihtarına rağmen kaçan sürücü yoğun takip sonrası yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü yakalanınca polise direnmeye çalışırken kendisini görüntüleyen gazetecileri ölümle tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan sivil trafik ekibi, yolda tehlikeli seyreden 68 ADK 501 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleri de aracın peşine düştü. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca polisin aracı kıstırması sonucu kısa sürede son bulurken, araçtan indirilen Y.K.D. (21) polis ekiplerine direndi. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

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Takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte polis otosu başına getirilen sürücü alkol kontrolünden geçirildi. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 0.84 promil alkollü çıkarken, yapılan sorgulamasında ehliyetinin de olmadığı belirlendi. Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edilen sürücünün aday sürücü olması nedeniyle ehliyetinin tamamen iptal edildiği belirlendi. İşlemleri yapıldığı esnada kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden sürücü önce tepki gösterdi, sonra da "Ben seni yakalayıp burnunu kırmaz mıyım?" dedi.

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GAZETECİLERİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Basın mensuplarına hakaret ve küfürler yağdıran alkollü sürücü, polis aracının camına kafasını vurup tepki gösterdi. Polis aracından indirilip aracın kafes kısmına alınmak istenen sürücü indiği esnada basın mensubuna tekme atarak koluna vurdu. Araç içerisinde ise gazeteciye "Öldürürüm" diyerek tehditler savurdu.

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Yaşananlar anbean kameralara yansırken, sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymamak gibi çeşitli maddelerden yaklaşık 45 bin lira ceza kesildi. Küfür, hakaret ve darbe maruz kalan gazeteci ise sürücüden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan sürücü Aksaray Polis Merkezine götürülürken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Gazeteciye yönelik ise önleyici koruma tedbiri uygulandı.

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