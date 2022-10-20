Alkolmetreye üflememek için yapmadığı kalmadı. Ekmeğimden olurum

Bursa’da polisin "üflemezsen ehliyetine 2 yıl el koyacağım" demesi üzerine sürücü, “Beni tutuklayın, ekmeğimden olurum” dedi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 0.47 promil çıkınca ekiplere, “Beni yanlış anladınız ağabey” ifadelerini kullandı. Polis ile sürücünün ilginç diyaloğu saniye saniye kameraya yansıdı. Çıkan alkol sonucu sınır altında kaldığı için sürücünün ehliyetine el konulmadı.(AA)
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