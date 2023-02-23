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Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük

Sosyal medya fenomeni Şule Kaya’nın büyük görgüsüzlüğü tepki çekti. Kaya, çalışanlarına alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:40
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Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı

Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
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Uzun süredir sosyal medyada içerik üreten ve fenomen olan isimlerden Şule Kaya, her anını takipçileriyle paylaşıyor. Şule Kaya geçtiğimiz gün iş yerindeki çalışanlara seslendiği anları paylaşınca gündem oldu.

Bir telsiz yardımıyla iş yerindeki tüm çalışanlara seslenen Şule Kaya "Beni iyi dinlemenizi istiyorum. Malumunuz 3 ayların içerisindeyiz ve aranızda alkol tüketen kişiler olduğunu biliyorum" diyerek söze başladı.

Şule Kaya şu sözlerle gündem oldu:

"Kendi hayatlarınız, dilediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz ve size saygı duyuyorum. Tövbe eden kişiler olursa aranızda 'Ben tövbe ettim, artık içmek istemiyorum siz de buna vesile olun' derseniz eğer buradan altınınızı alabilirsiniz. Odamdayım, bekliyorum."

Çalışanlarına alkolü bırakması karşılığında altın teklifinde bulunan Şule Kaya'nın çağrısına yanıt verenler oldu. Bazı çalışanlar tövbe ettiklerini söyleyerek dua etti ve Şule Kaya'nın kendilerine altın takmasını bekledi.

Şule Kaya’nın paylaşımına sosyal medyadan tepkiler geldi. O tepkilerden bazıları şöyle:

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