Alkolün etkisi ile yangın çıkardı

Zonguldak’ta ablası ve eniştesiyle beraber yaşadığı eve gelip, alkolün etkisiyle kapıyı açamayan Erdal E.'nin ısınmak için kömürlükte yaktığı ateş, yangın çıkardı. Alevler müstakil eve de sıçrarken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, gece saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Nene Hatun Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdal E., ablası S.E. ve eniştesi M.E. ile birlikte yaşadığı eve geldi. Alkollü olduğu için kapıyı açamayan Erdal E., ısınmak için kömürlükte ateş yaktı.

Erdal E.’nin yaktığı ateş yangına neden olurken, alevler tek katlı müstakil eve de sıçradı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen Erdal E. ile ablası ve eniştesi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.