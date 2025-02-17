All Star Alperen Şengün’e efsane oyuncudan olay yorum: Türk basketbolunda tarihi anlar

NBA tarihinde 74. kez düzenlenen ve ilk kez yeni formatın uygulandığı All-Star hafta sonu tamamlandı.

All-Star'ın son gününde Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de sahaya çıktı.

Yeni formatta All-Star'ın son gününde yükselen yıdızlar maçlarını kazanan Team Candece ile birlikte NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith'in 24 kişilik havuzdan oluşturduğu 3 takım All-Star'da mücadele etti.

All-Star'ın ilk maçında Charles Barkley ile Kenny Smith'in takımları karşı karşıya geldi. Maçı Team Chuck 41-32 kazandı ve adını finale yazdırdı.

İŞTE BİZLERİ GURURLANDIRAN O AN!



ALPEREN ŞENGÜN, #NBAALLSTAR SAHNESİNDE ???????? pic.twitter.com/4fThqD5reS — NBA Türkiye (@NBATurkiye) February 17, 2025

İkinci maçta ise Candace Park ile Shaquille O'Neal'ın takımları mücadele etti. Team Shaq, maçı 42-35 kazanıp diğer finalist oldu.

All-Star şampiyonunu belirleyen maçta ise Team Shaq, Team Chuck'ı 41-25 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Shaquille O'Neal'ın takımında yer alan Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, All-Star'ın en değerli oyuncusu ödülünü kazandı.

EFSANE BASKETBOLCUDAN OLAY YORUM

Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'ta yer alan Alperen Şengün yarı final ve final maçında da sahada yer aldı. Milli basketbolcu toplamda yaklaşık 2.5 dakika süre buldu. Alperen Şengün süre aldığı bölümde 4 sayı ve 1 asist kaydetti.

Karşılaşmayı yorumlayan efsane basketbolcu Shaquille O'Neal, Alperen’in attığı sayı sonrası “Türk terminatör" yorumunu yaptı. Bir dönemin efsane savunmacısı, daha önce de milli oyuncumuza övgüler yağdırmıştı.