Allah bu milleti bu şerden korusun...

“Ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız" diyen Devlet Bahçeli’dir.

Bu hedefinde başarılı olmuş, demokratik parlamenteri yıkmış, Recep Tayyip Erdoğan için diktatörlük yetkileri içeren Tek Adam rejiminin yaratıcısı olmuştur.

MHP de AKP’ye yandaş olarak Tek Adam Rejiminin savunucusu, icraatlarının da sorumlusu olmuştur.

“Öcalan’a umut hakkı" projesinin mimarı olarak DEM ve PKK’ya yönelik “barış" çağrısı yapan da Devlet Bahçeli’dir.

Bu hedefine adım adım yaklaşırken Öcalan’ın açıklanmasını beklemektedir.

Saraya yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre İmralı Canisinin hazırladığı çağrı metni;

Erdoğan ve Bahçeli’nin onayı ile yayınlanacak.

“Terörü sonlandırma ve PKK’yı feshetme" elbette olumlu bir adım olacaktır.

Peki ya devamı nasıl gelecek?

Sağır sultan da duydu ki birinci hedef şudur;

Erdoğan’a sınırsız cumhurbaşkanı adayı olma hakkı.

“Kendim ettim, kendim buldum" denir ya aynen onun gibi oldu.

Bir kişiye en fazla 2 kez seçilme hakkı veren anayasanın 101. Maddesi Erdoğan’ın 2007 yılındaki değişikliği ile anayasaya girdi.

2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde de aynen kaldı.

Erdoğan, Erdoğan’ın geleceğini engelledi.

Bahçeli ve Erdoğan’ın sözde barış açılımının ana maddesinde DEM ve PKK’ya şu mesaj vardır:

Al Öcalan’ı ver Erdoğan’ı...

Bu kadar mı? Hayır.

İkinci hedefi DEM’li eski eş başkanlardan Semahat Tuncel şöyle açıkladı:

"Kürtler kendi kendini yönetecek. Ama cumhuriyette de yerini alacak. İkili yönetim olacak. Bu çözüm projesidir. Bu ayrıştıran değil birleştiren bir projedir. Asıl ayrıştıran proje Kürtleri reddeden projedir. Kürtlerin hakları pazarlık konusu dahi edilemez. Devlete, Erdoğan ve Bahçeli’ye değil, Sayın Öcalan’a bakın. Umut orada.”

Hedef açık;

Kürt Eyaleti kurmak.

DEM parti yeni anayasaya yeşil ışık yaktığına göre bu çerçevede “Yeni Cumhur İttifakı" için yol haritası şöyle olacak;

269 AKP’li, 47 MHP’li, 57 DEM’li, 4 Hüda Par’lı, 2 DBP’li ve 1 DSP’li olmak üzere toplam 380 milletvekilin meclisteki oyu ile yeni anayasayı halk oyuna sunacaklar.

12 Bağımsız milletvekili de yeni anayasa “evet" derse mecliste 400 milletvekilinin bulunması için sadece 8 milletvekiline ihtiyaç duyar.

İYİ Parti’nin kalan 28 milletvekilinde en az 11’i biliniyor ki Meral Akşener’e çok yakın ve her an istifa edebilir ya da ettirilebilirler.

Akşener – Erdoğan siyasi ilişkisi ayyuka çıktı.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve büyükelçilik gibi makamlar Akşener için kulislere yansıyor.

Akşener ve ekibinde olan milletvekillerinin yeni anayasanın meclisten 400 oyla geçmesi için yeni Cumhur İttifakına destek vermesi hiç de sürpriz olmaz.

Evet sonuç olarak şunu söylemeliyim:

AKP iktidarının yaşattığı baskıcı rejim, siyasi yargı kararları, siyasi tutuklamalar, siyasi soruşturmalar siyasi yasaklar ve kayyum atamalarının elbette hedefleri var:

Korku imparatorluğu yaratmak.

Milleti susturmak ve sindirmek.

Sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını ve belediyeleri etkisiz hale getirmek için de Devlet Denetleme Kurulu yasasını getirdiler.

Yargısız infaz ile her görevliyi her an bir müfettiş raporu ile görevden alıp yerlerine kayyum atayabilecekler.

Yeni anayasa mı?

Allah bu milleti bu şerden korusun...