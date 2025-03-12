ALLAH KAVUŞTURSUN

Şükürler olsun Rabbimize. Ramazan ayına kavuştuk. Rahmet ve mağfiret ayı. Oruç ayı. Sahur, iftar. Yapabiliyorsan, duyulan iftihar. Teravihler, bireysel ibadetler. Bildiğinmanevi şenlik.

Ramazan, yorulan ruhlarımızı dinlendiren, daralan gönüllerimizi ferahlatan, günahlarımızın affına vesile olan özel bir aydır.

Ramazanda sahura kalkılır. Sahur vakti; dua, niyaz, tövbe, istiğfar için biçilmiş kaftandır. Sahura kalkan, doğanın uyanışına şahitlik eder. Uykuyu terk edip Allah’ın maddi ve manevi ikramlarıyla dirilir. Sahurda bereket vardır. Bir yudum suyla bile olsa sahur yapmamız tavsiye edilmiştir. Sahura kalkanlara Allah’ın merhamet edeceği, meleklerin ise hayır duada bulunacağı müjdesi verilmiştir.

Oruç tutmak, irademizi güçlendirir, gönlümüzü bencillik ve tamahkarlıktan kurtarır. Kin tutmak, takım tutmak, taraf tutmak gibi kolay değildir.

Elimizi haramdan, dilimizi gıybet ve yalandan, ibadetlerimizi riyadan, kalbimizi günahlardan arındırır.

Ramazan; Kur’an’ın indirildiği aydır. Kur’an-ı okuyup manası üzerinde düşünelim, onun hükümlerini hayatımıza aktarmanın gayretinde olalım. Çocuklarımıza orucu, camiyi sevdirelim. İbadet mekanı camilerimize getirilen çocuklara kızmayalım, güler yüz ve tatlı dil gösterelim. Teşvik edelim.

Ramazan; Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve insanlara karşı sorumluluklarımızı bir kez daha gözden geçirebilme imkanı tanır.

Ramazanda ahlaki değerlerimizde ve kültürümüzde yeri olmayan davranışlardan ekstra kaçınalım.

İnsaniyete uygun düşmeyen tavırlara meyletmeyelim. Kendimiz iştirak edemesek de, değer verenlere saygı gösterelim.

Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmamaya özen gösterelim. Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim.

Orucu bahane ederek, evde, işyerinde ve trafikte gönül kırmayalım, huzursuzluk çıkartmayalım. Fırsatçılık yaparak, mallarımızı fahiş fiyatlarla satarak, insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünleriyle sofralarımızı donatmayalım. Hassas olup tadını sonuna kadar çıkaralım.

Allah yeniden kavuştursun inşallah.