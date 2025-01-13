"Allah'ım neydi günahım" diye sormuştu

Kral çıplak der dururuz.

Eskilerde, bir yerlerde..

Kral en iyi terzileri çağırmış.

Bana öyle bir elbise dikin ki, kimse görmesin emrini vermiş.

Toplanmış terziler.

Ölçmüşler, biçmişler, provalar yapmışlar. Nihayetinde dikmişler.

Kral, halk arasına çıkmış.

Herkes önceden bilgisi olduğu için...

Alkış, kıyamet, şak şak gırla...

Ta ki, bir çocuğun, 'Kral Çıplak' demesine kadar...

Maalesef günümüzde oynanan oyun bu.

Kral Çıplak hep vizyonda.

Herkes biliyor. Ama Kral Çıplak'ı oynuyor.

İçimdeki çocuk ruhu tam da bu.

Yaşananları olduğu gibi sizlere aktarmak.

Sevgili dostlar. Güzel kalpli insanlar.

Bildiğiniz üzere, bazen isim vererek olup biteni sizlerle paylaşıyorum.

Bazen de kapalı tutuyorum.

Öyle gerektiği için!

Bu yazım da, adı geçen tüm isimler gerçek kişiler ve olaylardan ibarettir.

Biraz belgesel girişi gibi oldu.

Varsın olsun.

Bilgi dağarcığınız dolsun...

Eğer ismi geçenler, söz ya da cevap hakkını kullanmak isterlerse, elbette aynen bu imkanı kendilerine tanıyacağız...

Şimdi gelelim asıl konuya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı yaptı.

Olayları kendince açıkladı.

Gazetecilere dersler verdi(!)

Benim izlediğim kadarı ile özeti; Herkes suçlu. Tek masum benim..

Koç aynen böyle der gibiydi.

Toplantıda Tuğba Hacıbayramoğlu adında bir gazeteci çıktı ortaya.

Kendisinin Beşiktaş'ı serbest olarak takip ettiğini biliyorum.

Bağlı olduğu bir kurum yok.

Kulağıma gelen söylenti şöyle;

Gazeteci Lube Ayar, Başkan Koç ile sıkı fıkı. Hacıbayramoğlu, Lube’nin çok yakın arkadaşı. Geçmişte Fanatik Gazetesi'nden mesai arkadaşlığı dahi var.

Ayar, yakın arkadaşını toplantıya çağırmış. Ismarlama soru sorulması için zemin hazırlanmış.

Bu iddia ne kadar doğru bilemem.

Minik Kargamın istihbaratı sadece...

Zira daha önce, Beşiktaş dışında gittiği kulüp, takip ettiği bu tür toplantılar yok.

Hacıbayramoğlu, "Paranızı, vaktinizi veriyorsunuz. Yıllardır sıkıntı çektiniz. Hiç düşündünüz mü, nerede hata yaptım?…" şeklinde idi sorusu..

Koç'un, cevabı, "Allah'ım neydi günahım" diye sosyal medyada gündem oldu.

İşte asıl gün ışığına çıkaracağım yer tam da burası.

Fatih Demirkol...

Biraz geriye gidelim.

Aziz Yıldırım döneminde Demirkol kulübün televizyonunda çalışıyordu.

Seçim sonrası Başkan olan Koç, ilk icraat olarak Demirkol’un işine son verdi.

Neymiş!..

Yıldırım'ın adamı imiş.

Tövbe, tövbe yahu

Hadi diyelim yeni ekip ile çalışma düşüncesi.

Hiç de öyle değilmiş meğer.

Koç'un ne derece takıntılı, kinci olmasına bakın.

Bakın da, tozu dumana katın!

Spiker Demirkol, A Spor kanalı ile anlaşıyor.

Koç devreye giriyor..

Kanal ile yollar ayrılıyor.

Bitmedi.

Aynı spiker Bein Sports'ta iş buluyor.

Takibi bırakmayan Koç, yayıncı kuruluş ile de temasta.

Sonuç yine mutsuz son.

Yol ayrımı..

Dahası da var.

Tüm kanallara tek tek bildiriliyor.

Vize gibi mübarek.

Red. Kırmızı mühür. İstenmeyen kişi.

Demirkol'un üstüne bütün kapılar kapanıyor.

Asma kilit, zincir ne bulursa vuruluyor.

Demirkol bakıyor iş kötü.

Medya sektöründen elini ayağını çekiyor

Çaresiz...

Hazıra dağ mı dayanır derler.

Dayanmıyor!

Bir kaç farklı iş denemesi oluyor.

Sonunda ne iş yapıyor dersiniz.

Vallahi, ne siz sorun, ne ben açıklayım.

Perdeci açıyor.

Evet yanlış okumadınız.

Perdeci dükkanı açıyor.

Güneşlik, Tül, Korniş...

Anladığı iş değil. Yakın çevresinden destek alıyor.

Gazeteciden perdeci olur mu?

Taşıma su ile değirmen dönmüyor.

Global grubundan iş teklifi alıyor.

Görüşmeye gidiyor.

Umutsuzca.

Durumu izah ediyor.

Ağlayarak!

Haber Global yöneticileri...

Hoppp dur bakalım diyor...

Burası farklı...

Demirkol işe başlıyor.

Bir yandan kulağı telefonda...

Öyle ya, Koç yine devreye girip işinden olacak endişesi taşıyor.

Nitekim öyle de oluyor...

Şirket CEO su Demirkol’u çağırıyor...

Çıkılan kat...

Gidilen kısacık mesafe

Sırat köprüsü gibi geliyor...

Koç’un, iş akdinin fesih işlemleri için aradığını ancak, kendisinin ve de yabancı olan şirket sahiplerinin asla böyle bir duruma izin vermeyeceklerini açık net olarak söylediğini belirtiyor.

Türk filmi gibi.

Ama film değil, gerçek.

Yaaa Sayın Koç.

Her kuşun eti yenmiyor.

Hani basın toplantısında, “Ne yaptım, kimin ahını aldım..

Allah'ım neydi günahım....

Diyordunuz ya..

Daha ne olsun.

Bir insanın ekmeği ile oynamak nedir Allah aşkına.

Koca Koç’a, Fenerbahçe başkanına yakışır mı?

Asla...

Hiç kimseye yakışmaz

Alma zalimin, ahını

Çıkar aheste aheste

Haber Global a tebrikler.



Fatih Demirkol’a nice yayınlar...