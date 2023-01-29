Beş vakit namazda okunan Allahümme Barik duası namaz kılarken okunması gerekiyor. Salli Barik duaları olarak da adlandırılan bu dua, namaz duası da denmektedir. Peki, Allahümme Barik duası nasıl okunur? Allahümme Barik duasının anlamı ve fazileti nedir?

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası, İslam dini için büyük önem taşıyan dualar arasında yer almaktadır. Salli Barik duaları olarak da adlandırılan bu dua, namazlarda okunan dualar arasında yer alır.

ALLAHÜMME BARİK DUASI OKUNUŞU

Salli ve Barik duaları namazın son oturuşunda, selam vermeden önce okunan dualardır. Kur’an-ı Kerim’de ayet olarak geçmemesine rağmen namazlarda okunması makbuldür.

‘’Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.’’

Allahümme Barik duası Türkçe Anlamı

‘’Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.’’