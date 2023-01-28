Beş vakit namazda okunan Allahümme Salli duası namaz kılarken okunması gerekiyor. Salli Barik duaları olarak da adlandırılan bu dua, namaz duası da denmektedir. Peki, Allahümme Salli duası nasıl okunur? Allahümme Salli duasının anlamı ve fazileti nedir?

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası, İslam dini için büyük önem taşıyan dualar arasında yer almaktadır. Salli Barik duaları olarak da adlandırılan bu dua, namazlarda okunan dualar arasında yer alır.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI OKUNUŞU

Salli ve Barik duaları namazın son oturuşunda, selam vermeden önce okunan dualardır. Kur’an-ı Kerim’de ayet olarak geçmemesine rağmen namazlarda okunması makbuldür.

Allahümme Salli okunuşu şu şekildedir:

“Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.”

ALLAHÜMME SALLİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allahümme Salli Türkçe anlamı şu şekildedir:

“Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

ALLAHÜMME SALLİ DUASI NE İÇİN OKUNUR?

Allahümme Salli duasında Allah'tan Hz. İbrahim ve ümmetine selam verdiği gibi Hz. Muhammed ve ümmetine selamet vermesi niyaz edilir.

Hz. İbrahim'e oğlunu kurban etmesi rüyasında vahyedilmiştir. Onun bu imtihanı daha sonrasında gökten bir Koç inmesi ile birlikte tamamlanmıştır. Burada da Allah'ın Hz. İbrahim'e selamet ve rahmet ettiği görülür.

Duada geçen ''mecid'' kelimesi aynı zamanda cömertlik ve zenginlik anlamına gelir.

Hz. İbrahim çok yaşlı olmasına rağmen Allah'ın onu ''bilge bir erkek çocukla'' müjdelemiş olması da cömert olduğunun bir göstergesidir. Babası İsmail'e rüyasını anlattığında hiçbir şekilde karşı koymamış ve ''sana emredileni yap, beni sabredenlerden bulacaksın'' diye cevap vermiştir.

Tüm bunların ışığında Hz. İbrahim ve ümmetine verilen selamet, Hz. Muhammed ve ümmetine de verilsin diye Salli duası okunur.