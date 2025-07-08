Allan Saint-Maximin yandı! Fenerbahçe'den hamle

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski futbolcusu Allan Saint-Maximin’in kamuoyunda büyük yankı uyandıran doping iddialarına karşı harekete geçti. Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN), Fransız futbolcunun açıklamalarının kulübün itibarına zarar verdiğini belirterek Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı yasa çerçevesinde soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

ALLAN SAINT-MAXIMIN İÇİN SUÇ DUYURUSU!

US-SEN tarafından yapılan başvuruda, Allan Saint-Maximin’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların;

TCK m. 267’ye göre iftira,

TCK m. 217/A’ya göre halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma,

TCK m. 125/2’ye göre kamuya açık hakaret,

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sporda şiddeti ve düzensizliği teşvik edici nitelikte olduğu belirtiliyor.

Sendikanın Genel Başkanı Bekir Ayaz tarafından imzalanan başvuruda, Maximin’in beyanlarının kulübün saygınlığına ve Türk futbolunun uluslararası camiadaki imajına zarar verdiği, sporun barışçıl yapısını tehdit ettiği ve kamu vicdanını yaraladığı vurgulandı.