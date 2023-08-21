Allegri'den Kenan Yıldız'a ültimatom. Milli oyuncudan dert yandı

Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, takımın milli yıldızı Kenan Yıldız'dan dert yandı. Allegri, Yıldız için "O saçlar kesilecek. Çünkü maç içerisinde 100 kere saçıyla oynadı" dedi.

Allegri'den Kenan Yıldız'a ültimatom. Milli oyuncudan dert yandı

İtalyan devi Juventus, ligin ilk haftasında Udinese'ye konuk oldu.

Mücadeleyi 3-0 kazanan Juventus'ta Kenan Yıldız, 85. dakikada Dusan Vlahovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ardından milli futbolcuyla ilgili konuşan hocası Allegri, Yıldız'ın saçlarından dert yandı.

"O SAÇLAR KESİLECEK"
Allegri yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"O HENÜZ BİR ÇOCUK"
Allegri ayrıca Kenan ile ilgili olarak, "O henüz bir çocuk ve çok fazla niteliği olan bir oyuncu. Daha önce oyuna alacaktım ancak oyuncu değişikliklerinde fikir değiştirmek zorunda kaldım" dedi.

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