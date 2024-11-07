"Allevli Günler" kasım ayı takvimi

Uzun yıllardır sahnelenen "Alevli Günler" oyunu ilk günden beri parlak rejisiyle ve konusuyla ilgi çekmeye devam ediyor. 120 dk ve iki perde halinde oynanan oyun kasım ayında da seyirciyle buluşacak.

"ALEVLİ GÜNLER" OYUNCU KADROSU

Oyuncuları arasında Erkan Can, Levent Ülgen, Güven Kıraç ve Bahtiyar Engin olan "Alevli Günler" güçlü hikayesini güçlü oyuncularla birlikte seyirciye ulaştırıyor.

OYUNA DAİR:

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar... İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, bizi ağlanacak hallerine güldürürler

"ALEVLİ GÜNLER" KASIM AYI PROGRAMI

11 Kasım Pazartesi / 20:30 House of Performance

12 Kasım Salı / 20:30 Beylikdüzü ATATÜRK Kültür ve Sanat Merkezi

28 Kasım Perşembe / 20:30 Beşiktaş Kültür Merkezi