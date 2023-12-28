Allianz Türkiye’den 100. yılında 100 girişimci

Sigorta ve finans sektöründe deneyimli çalışanların kendi acentesini kurma hayallerine Allianz Türkiye Girişimciler Ofisinden destek.

Yeni nesil sigortacılıkta, önemli projelerinden biri olana Girişimciler Ofisi, kendi acentesini kurmak isteyen 100 girişimcinin hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Girişimciler Ofisi, sigorta sektörünün ilk kurumsal akademisi olan Allianz Türkiye Akademi (ATA) iş birliğiyle, adayların ihtiyaç duyacakları tüm deneyim ve bilgi birikimini sağlamak üzere tasarlandı.

Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur, programın başarısıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Allianz Türkiye olarak, sahip olduğumuz değerleri ve ilkeleri dağıtım kanallarımızda da yaygınlaştırarak, yarattığımız değeri sürekli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi