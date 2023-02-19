Williamson’dan smaç yarışması müjdesi

Son yıllarda NBA’in All-Star Hafta Sonu kapsamında düzenlediği Smaç Yarışması’nın popülerliği ve yarışmaya olan ilgi büyük düşüş yaşadı. Son dönemde harika sayılabilecek son yarışma muhtemelen 2016’da Aaron Gordon ile Zach LaVine’in tarihe geçen düellosuydu. O günden beri ise ileri doğru bir adım atılmadı.



WİLLİAMSON YER ALMAK İSTİYOR

Bu yıl düzenlenen ve Mac McClung’ın şampiyonluğuyla sonuçlanan yarışma ise beklentileri kesinlikle aştı. Fakat yine de taraftarlar bu yarışmada yıldız oyuncuları görmek istiyor ve Zion Williamson, bu dileği gerçekleştirebilir. New Orleans Pelicans‘ın yıldız oyuncusu, Complex Sports’a yarışmada yer almayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi: “Bu konuda düşünüyorum. Smaç Yarışması’na katılma konusunda çok fazla kafa yoruyorum. Katılacağım gibi geliyor, muhtemelen gelecek sene katılırım" cevabını verdi.

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