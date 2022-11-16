Bulduğu çeki sahibine verdi aldığı ödül şok yaşattı

Independent Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın Frankfurt kentinden 38 yaşındaki Anouar G., annesini ziyaret ettikten sonra trenini beklerken peronda yerde uçan bir çek gördü. Çeki eline alan adam ve okuduktan sonra gözlerine inanamayan Anouar, Alman tabloid gazete Bild'e şöyle konuştu.

Anouar G "Üzerinde o kadar büyük bir meblağ vardı ki telaffuz bile edemedim" dedi. Süpermarket zinciri Rewe'den Haribo'ya yazılan çekteki toplam tutar 4.631.538,80 euroydu.

En popüler şekerlemeleri Starmix jelibonları olan şirket, Anouar'dan çeki imha edip kanıt olarak bir fotoğraf göndermesini istedi.

Çeki imha edip istendiği üzere kanıt göndermesinin ardından Anouar, birkaç gün sonra Haribo ona bir kutuda 6 paket şekerleme gönderdiğinde yine şaşırdı. Anouar, "Bunun biraz ucuz olduğunu düşündüm" dedi.

Kayıp çekle ilgili kendileriyle iletişime geçildiğini doğrulayan Haribo, firmanın jesti hakkında "İsimli bir çek olduğundan, şirketimizden başka hiç kimse bunu paraya çeviremezdi. Teşekkür için gönderdiğimiz standart paketimizdi" açıklamasını yaptı.