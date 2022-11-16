16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bulduğu çeki sahibine verdi aldığı ödül şok yaşattı

Bulduğu çeki sahibine verdi aldığı ödül şok yaşattı

Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Anouar G., 4,6 milyon euroluk çeki Haribo firmasının yetkilisine verdi. Genç adama teşekkür eden firma ödül olarak 6 paket şeker verdi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:15
Takip Et

Alman adam bulduğu çeki sahibine verdi aldığı ödül şok yaşattı

Bulduğu çeki sahibine verdi aldığı ödül şok yaşattı
+
Aa
-

 

Independent Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın Frankfurt kentinden 38 yaşındaki Anouar G., annesini ziyaret ettikten sonra trenini beklerken peronda yerde uçan bir çek gördü. Çeki eline alan adam ve okuduktan sonra gözlerine inanamayan Anouar, Alman tabloid gazete Bild'e şöyle konuştu. 

Anouar G "Üzerinde o kadar büyük bir meblağ vardı ki telaffuz bile edemedim" dedi. Süpermarket zinciri Rewe'den Haribo'ya yazılan çekteki toplam tutar 4.631.538,80 euroydu.

En popüler şekerlemeleri Starmix jelibonları olan şirket, Anouar'dan çeki imha edip kanıt olarak bir fotoğraf göndermesini istedi.

Çeki imha edip istendiği üzere kanıt göndermesinin ardından Anouar, birkaç gün sonra Haribo ona bir kutuda 6 paket şekerleme gönderdiğinde yine şaşırdı. Anouar, "Bunun biraz ucuz olduğunu düşündüm" dedi.

Kayıp çekle ilgili kendileriyle iletişime geçildiğini doğrulayan Haribo, firmanın jesti hakkında "İsimli bir çek olduğundan, şirketimizden başka hiç kimse bunu paraya çeviremezdi. Teşekkür için gönderdiğimiz standart paketimizdi" açıklamasını yaptı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.