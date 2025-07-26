Alman Bakan’ın önerisi tepki çekti!

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, ülkenin karşı karşıya kaldığı demografik değişim ve artan yaşam beklentisi nedeniyle çalışma süresinin uzatılması gerektiğini savundu.

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi olan Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği röportajda, “Demografik değişim ve yaşam süresindeki artış, yaşam boyu çalışma süresinin artırılmasını zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

Reiche, yetişkin yaşam süresinin üçte birinin emeklilikte geçirilmesini ekonomik açıdan sürdürülemez bulduğunu belirterek, “Sadece üçte ikilik bir süre çalışarak sosyal sistemleri finanse edemeyiz” dedi.

Uluslararası karşılaştırmalara da dikkati çeken Reiche, "ABD’de bir çalışan yılda ortalama bin 800 saat çalışıyor, Almanya’da ise bu rakam sadece bin 340 saat. Bu fark uzun vadede rekabet gücümüzü zayıflatıyor” diye konuştu. Reiche ayrıca Almanya’daki iş gücü maliyetlerinin, yüksek vergiler ve sosyal sigorta primleri nedeniyle artık uluslararası alanda rekabet edemez hale geldiğini savundu.

Reiche’nin açıklamaları kendi partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) içinde tartışma yarattı. Partinin sosyal kanadı olan Hristiyan Demokrat İşçi Birliği (CDA)’nın Başkan Yardımcısı Christian Bäumler, Reiche’nin açıklamasına tepki gösterdi. Bäumler, “Almanya’da yarı zamanlı çalışma oranı yüksek olduğu için ortalama çalışma süresi düşük. Bu gerçeği görmezden gelen bir ekonomi bakanı yanlış kişidir” diyerek Reiche’yi eleştirdi.

