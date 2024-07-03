Alman bankasından dikkat çeken "TL" tavsiyesi: "Bu sadece bir başlangıç"

Deutsche Bank'ın yeni yayımlanan raporuna göre, Türk lirası mevduatları, yatırımcılar için özellikle çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. "Türkiye sabit getirisi: şimdi ya da asla" başlıklı çalışmada, Deutsche Bank'ın Ortadoğu ve Doğu Avrupa'dan sorumlu Araştırma Müdürü Christian Wietoska, Ekonomist Yiğit Onay ve Araştırmacı Ankit Jain imzası taşıyan analizler, Mart ayında gerçekleşen faiz oranlarındaki artışın ardından, Türk lirasının uluslararası arenada en iyi performans sergileyen para birimlerinden biri haline geldiğini belirtiyor. Araştırma, Türk lirası cinsinden tahvillerin, yatırımcılar için avantajlı bir başlangıç noktası oluşturduğunu vurgulamakta.

“BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ”



Kısa vadeli Türk tahvilleri, son dönemde gözle görülür bir yükseliş sergiledi. Analistler, bu durumun yeni bir başlangıç olabileceğini ve yerel tahvillerin hala çekici fiyatlar sunduğunu şu sözlerle belirtti; "Bunun sadece bir başlangıç olduğuna ve yerel tahvillerin hala son derece cazip giriş seviyeleri sunduğuna inanıyoruz." Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında %75,5 ile doruğa ulaştığı ve önümüzdeki aylarda enflasyon oranının düşeceği öngörülüyor.

Beklentilere göre, yıllık enflasyon oranı Ağustos sonunda %50'ye, yıl sonunda ise %40'a düşebilir. İç talepteki azalma, faiz oranlarındaki artış ve daha stabil bir para birimi, enflasyonun düşüş trendini destekliyor. Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanması ve iç talepte beklenen yavaşlama, enflasyon trendindeki düşüşe katkı sağlayacak.

Ağustos ayında enflasyonun yaklaşık %50'ye düşmesi bekleniyor, bu da tüketicilerin ve işletmelerin enflasyon beklentilerini sabitlemelerine yardımcı olabilir. Yurt içi varlıkların arzının yaz aylarında düşük kalması ve yatırımcıların pozisyonlarının hala düşük olması, enflasyon beklentilerinin iyileşmesiyle birlikte tahvil getirilerini daha da cazip kılabilir. Bu bağlamda, Türk devlet tahvillerine yatırım yapılması tavsiye ediliyor. İsviçre merkezli Pictet Asset Management şirketi de, yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte uzun vadeli Türk Lira tahvillerine yatırım yapmaya başladığını duyurdu.