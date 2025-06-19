Alman Bankası’ndan piyasayı sallayacak tahmin!

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayı faiz kararını CNBC-e ekranlarında değerlendirdi. Londra temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtlayan Onay, kararın beklentilerle uyumlu olduğunu belirtirken, Merkez Bankası’nın temkinli duruşunu sürdürdüğünü de vurgulayarak, TCMB’nin enflasyon görünümünde önceki döneme göre görece bir iyileşme gördüğünü ifade eden Onay, “Merkez Bankası bu kararla birlikte bir miktar daha rahatladığını gösteriyor, ancak temkini elden bırakmadı. Özellikle son dönemdeki jeopolitik gelişmeler, arz yönlü şokların enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğine işaret ediyor” dedi.

İNDİRİM SİNYALİ

Merkez Bankası’nın haziran ayında sabırlı davrandığını ve temmuz ayı için faiz indirimi ihtimali olduğuna dikkat çeken Yiğit Onay “TCMB’nin yönlendirmeleri, temmuz ayında kademeli bir faiz indirimi yapılabileceğine işaret ediyor. Ancak burada kurda istikrar belirleyici olacak. Şu ana kadar piyasalar açısından sürpriz bir güvercinlik söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Onay, “Piyasa, yıl sonunda politika faizinin yüzde 36 seviyelerine ineceğini öngörüyor. Bizim tahminimiz ise yüzde 37,5. Bu da TCMB’nin daha temkinli bir patikada ilerleyeceğini düşündüğümüz anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Reel faizlerin tarihsel olarak yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çeken Onay, bunun Merkez Bankası’na faiz indirimi için manevra alanı sağladığını ifade etti. Yıl sonu dolar/TL tahmini hakkında da konuşan Onay, bankanın beklentisinin 45 TL olduğunu açıkladı.

