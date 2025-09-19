Alman basını Galatasaray'ı yerin dibine geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanında sahaya çıktı.

Yunus Akgün'ün 8. dakikada attığı golle öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü koruyamadı. Mücadeleyi ev sahibi takım 5-1 kazandı.

"Devler Ligi'ndeki 4 Alman takımı arasında bu hafta en farklı büyük galibiyete imza atan Eintracht Frankfurt, ülkesinin spor basınında da gündem oldu.

Alman basını, Eintracht Frankfurt'un geriye düşmesine karşın üstünlüğü yakalamasına ve Galatasaray'ın rakibine yanıt vermemesine dikkat çekti.

Haberlerden başlıklar şöyle

Bild: Eintracht Frankfurt, Galatasaray'a karşı muhteşem bir performans sergiledi. Mücadeleyi 5-1 kazanarak rakibini adeta sahadan sildi.

DAZN: Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un agresif oyununa karşılık veremedi.

T-online: Eintracht Frankfurt, Galatasaray’ı sahadan sildi.

Sky Sports: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde beklenenden çok daha net bir şekilde Galatasaray'ı mağlup etti.

Die Welt: Eintracht Frankfurt, büyülü bir gecede Galatasaray’ı ezdi geçti. Galatasaray karşısında beklenmedik bir galibiyet elde ederek, uluslararası düzeydeki olgunluk seviyesini kanıtladı.

Sueddeutsche Zeitung: Galatasaray, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile Şampiyonlar Ligi maçı için Frankfurt'a gitti. Fakat işler o kadar ters gitti ki Eintracht Frankfurt ezici bir zafer kazandı.

Sportschau: Eintracht Frankfurt, Galatasaray’ı ezdi geçti! Galatasaray'ın zayıflığını acımasızca kullandılar. Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'le başlamaktan daha iyi bir skor olamaz.

Spiegel: Eintracht Frankfurt, Galatasaray’a karşı maçı çevirdi ve kazandı. Önce Leroy Sane ve İlkay Gündoğan Galatasaray için parladı, ardından Eintracht Frankfurt acımasız şekilde karşı atağa geçti.

Kicker: Frankfurt, Galatasaray'ı ezdi. Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne başarılı bir başlangıç yaptı. Galatasaray çok fazla kolay gol yedi.

