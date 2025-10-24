Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın Stuttgart kulübünü konuk etti.

Kadıköy'deki mücadeleyi sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti. Tek galibiyeti bulunan Stuttgart ise 3 puanda kaldı.

6 Kasım'da oynanacak dördüncü haftada Fenerbahçe, Viktoria Plzen'e konuk olacak. Stuttgart ise Hollanda temsilcisi Feyenoord'la sahasında karşı karşıya gelecek.

Alman basını maçı şöyle değerlendirdi:

BILD: İSTANBUL CEHENNEMİNDE KAYBETTİLER

Bild gazetesinin "Stuttgart, İstanbul cehenneminde kaybetti" ifadesini kullandığı haberde, Alman ekibinin zorlandığı ve çok az pozisyon bulabildiği belirtildi.

Maç sonunda yaşanan gerginliğe de değinilen haberde, mücadelenin son dakikalarında Deniz Undav ve İsmail Yüksek arasında başlayan tartışmaya, son düdüğün ardından iki takım oyuncularının da dahil olduğu ifade edildi. Stuttgart oyuncusu Chabot da takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği belirtildi.

KICKER: STUTTGART YENİLGİYLE BOĞUŞUYOR

Kicker dergisi ise "Stuttgart İstanbul'daki yenilgiyle boğuşuyor" diyerek maçı verdi.

Stuttgart, maçın büyük kısmında iyi bir performans gösterdiği fakat gol atmayı başaramadığı için taraftarların hayal kırıklığına uğradığı ifade edildi.

Karşılaşmada video yardımcı hakemin sık sık devreye girdiği de belirtildi.

WELT: STILLER, MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Welt gazetesi, Fenerbahçe'nin galibiyet golünü attığı penaltının oluşumuna dikkat çekti. Penaltıya neden olan Stuttgart oyuncusu Angelo Stiller'in maçın kaderini belirlediği yorumunu yaptı.

ZDF ise "Stuttgart'ı İstanbul'da penaltı devirdi" başlığını kullandı. Bu mağlubiyetle Alman ekibinin, zirveden uzaklaştığı kaydedildi. Stuttgart ilk maçında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu 2-1 yenmiş, ikinci maçında ise İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olmuştu.