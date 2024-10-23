Alman basını Nuri Şahin’i topa tuttu. Büyük hayal kırıklığı

Şampiyonlar Ligi’nde Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, Real Madrid karşısında büyük şok yaşadı. Alman devi, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda kalesinde bulduğu gollerle maçı 5-2 kaybetti. Real Madrid’de özellikle Vinicius JR’un harika oyunu dikkat çekti. Yılın Futbolcusu ödülünün bir numaralı adayı olan Brezilyalı yıldız, takımı ateşlemesi ve attığı gollerle ödülü hak ettiğini herkese gösterdi.

BİR DEĞİŞİKLİK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran maç sonrası Real Madrid cephesinde büyük sevinç yaşanırken Borussia Dortmund tarafında ise hayal kırıklığı hakimdi. Maç sonrası özellikle Teknik Direktör Nuri Şahin’in oyuncu değişiklikleri dikkat çekti. Şahin, maçın 55. Dakikasında Gittens'in yerine Anton’u oyuna alarak savunmaya hamle yaptı. Ancak bu değişiklik sonrası Real Madrid, üst üste bulduğu gollerle skoru bir anda 2-2’ye getirdi. İspanyol devi, sonrasında ise üstünlüğünü hiç kaybetmeyerek maçı kazandı.

NURİ ŞAHİN’İ TOPA TUTTULAR

Alman basını, Nuri Şahin’in elinde olan maçı kaybetmesi sonrası sert eleştiriler yöneltti. Çıkan yazılarda Şahin’in acemice hatalar yaptığının altı çizilirken özellikle Gittens’in yerine Anton’un oyuna girmesine dikkat çekildi.

Bild gazetesinde çıkan yazıda Nuri Şahin’in skoru korumak için yaptığı hamlenin ters teptiğinin altı çizilirken Vinicius JR’un neredeyse tek başına Borussia Dortmund’u tersyüz ettiğinin altını çizdi. Yazıda ayrıca Şahin’in yardımcıları tarafından yanlış yönlendirildiği vurgulandı. Nuri Şahin’in tecrübesizliğinin kurbanı olduğunu vurgulayan Bildi gazetesi, “Real'de kazanan ilk Borussia teknik direktörü olma fırsatını kaçırdı. Fırsat oradaydı ama sonuçta kullanılmadan kaldı. Bu bir utanç” ifadelerine yer verdi.

“TERZİC SONRASI ÇOK AZ ŞEY DEĞİŞTİ”

Real Madrid’in harika geri dönüşü sonrası Nuri Şahin’e sert eleştirilen yönelten bir başka gazete ise Die Welt oldu. Alman gazetesinde çıkan yazıda Borussia Dortmund’u Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkardıktan sonra takımdan ayrılan Edin Terzic sonrası takımda çok az şey değiştiğinin altı çizildi. Haberde, Borussia Dortmund’un Bundesliga’da ST. Pauli’yi 2-1 yendiği maçtaki savunma hatalarına dikkat çekilirken, Nuri Şahin döneminde Dortmund ekibinde derdin savunmaya çare bulunamadığı vurgulandı.

Die Welt, Nuri Şahin döneminde Borussia Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde sansasyonel sonuçlar alınsa da Bundesliga’da Bayern Münih’in 4 puan gerisinde 7. sırada yer aldığına dikkat çekildi. Bild’de çıkan yazıda olduğu gidi Die Welt de Nuri Şahin’in Gittens’in yerine Anton’u oyuna almasının büyük hata olduğunu vurguladı. Öte yandan Die Welt, Emre Can’ın da Vinicius’a karşı çok etkisiz kaldığının altını çizdi.

SABAH YAZARINDAN FLAŞ SÖZLER

Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna’dan Nuri Şahin hakkında flaş sözler geldi. Tuna, yazdığı köşe yazsında Sergen Yalçın’ın “Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı?.. Antalya'da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok... Sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor?” sözlerine dikkat çekti. Tuna sözlerine şöyle devam etti:

"Nuri Şahin'deki "cevher" şudur:

Geçtiğimiz yıl Antalyaspor-Gaziantep maçı öncesi, faşist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu düzenleneceği için maça çıkmama kararı alan Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Jehezkel ve Safuri'yi arkalamasıdır..."