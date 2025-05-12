Alman basını yazdı: Beşiktaş 1,89’luk forvet için devrede

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Siyah-Beyazlılar Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’de forma giyen Fabian Reese’i transfer listesine aldı.

Alman spor dergisi kicker’ın haberine göre, Beşiktaş’ın Reese’e net 2,5 milyon euro yıllık maaş içeren bir teklif sunmayı planladığı bildirildi. Siyah-beyazlıların ayrıca Victor Edvardsen ve Marvin Ducksch gibi başka hücum oyuncularıyla da ilgilendiği kaydedildi. Haberde 1.89 boyundaki Reese’in kariyer hedefinin uzun süredir Bundesliga’da oynamak olduğu vurgulandı. 27 yaşındaki Alman futbolcunun, hem sol kanatta hem de santrfor mevkisinde görev yapabilmesi nedeniyle teknik heyetin dikkatini çektiği ifade edildi.

17 MAÇTA 10 GOLLE YILDIZLAŞTI

Hertha Berlin’in, Reese’i takımda tutmak için 2028 sonrasını kapsayan yeni bir sözleşme teklif ettiği ve transfer rekabetine rağmen oyuncudan umutlu olduğu belirtildi. Ancak artan ilgi ve yüksek maaş teklifleri, Reese’in 2. Lig’de kalma ihtimalini her geçen gün zorlaştırıyor.

1997 doğumlu ve Kiel altyapısından yetişen oyuncu, daha önce Holstein Kiel, Greuther Fürth, Arminia Bielefeld ve Schalke 04 gibi kulüplerde de forma giydi. Bu sezon Hertha Berlin formasıyla çıktığı 17 lig maçında 10 gol atan ve birçok asistle skor katkısı sağlayan Reese, takımın en etkili isimlerinden biri olarak öne çıktı.