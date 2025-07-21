Alman Borsası sakin seyrediyor

Almanya'nın önde gelen hisse senedi endeksi DAX 40, haftanın ilk işlem gününe 24.330 puan seviyelerinde yatay bir seyirle başladı. Bu temkinli atmosferin ardında yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve DAX endeksinde yer alan büyük şirketlerin çeyreklik bilançolarına dair beklentileri etkili oldu. Geçtiğimiz aylarda bir dizi faiz indirimi gerçekleştiren ECB’nin bu kez faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Özellikle tarifelerdeki belirsizlik ve güçlü seyreden euro kuru, merkez bankasının temkinli adımlar atmasına neden oluyor.

GÖZLER BMW, MERCEDES VE VW’DE

Frankfurt merkezli borsada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Alman otomotiv devlerinin yaşadığı baskı oldu. BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen hisseleri, çok markalı otomotiv grubu Stellantis’in yılın ilk yarısında zarar açıkladığını duyurmasının ardından değer kaybetti. Stellantis’in ön verilerine göre açıklanan bu finansal gerileme, yatırımcıların sektöre olan güvenini sarsarken, zincirleme bir etkiyle Alman üreticileri de olumsuz etkiledi. Avrupa’nın en büyük otomotiv pazarında yaşanan bu gelişme, küresel arz-talep dengelerinin otomotiv üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

HAVAYOLU SEKTÖRÜNE UMUT AŞILIYOR

Buna karşın havacılık sektöründe daha iyimser bir tablo hâkim. İrlandalı düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair, geçen çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıklayarak yatırımcıları şaşırttı. Şirketin bu başarısında bilet fiyatlarında yaşanan keskin artış belirleyici oldu. Bu olumlu haber, Lufthansa gibi Alman taşıyıcılar başta olmak üzere sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik iyimserliği artırdı. Uzmanlar, yaz sezonunun etkisiyle havacılık hisselerinde önümüzdeki dönemde toparlanma yaşanabileceğini öngörüyor.

ECB VE ABD-AB TİCARET GÖRÜŞMELERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Yatırımcıların odaklandığı bir diğer konu ise Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında süren ticaret müzakereleri. Özellikle tarım ve sanayi ürünlerine yönelik muhtemel tarifeler, piyasalarda yön belirleyici olabilir. Bu doğrultuda, ECB’nin perşembe günü yapacağı açıklamalar ve olası yönlendirmeleri, yalnızca euro bölgesi için değil, küresel piyasalar açısından da belirleyici olacak.