Alman Borsası'nda beklenti yükseliyor

Almanya'nın gösterge endeksi DAX, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 oranında değer kazanarak 24.400 puan seviyesine yaklaştı. Bu artış, Avrupa genelindeki olumlu hava ile uyumlu şekilde ikinci işlem gününde de devam etti. Özellikle yatırımcıların ilgisi, büyük Avrupa şirketlerinin açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçlara ve ABD ile Avrupa Birliği arasında süregelen ticaret müzakerelerine yoğunlaşmış durumda.

Önümüzdeki haftalarda, Avrupa piyasalarının seyri üzerinde en çok etkili olacak başlıklardan biri de 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yüzde 30 oranındaki ABD gümrük tarifesi. Eğer bu tarih öncesinde bir uzlaşma sağlanmazsa, Avrupa’dan ABD’ye yapılan ihracat ciddi biçimde etkilenebilir. Bu durum, özellikle otomotiv ve kimya sektöründeki Alman devlerini doğrudan ilgilendiriyor.

HENKEL VE RHEİNMETALL ÖNE ÇIKTI

Almanya borsasında işlem gören bazı büyük şirketler, Cuma günü pozitif performanslarıyla dikkat çekti. Kimya ve tüketim ürünleri devi Henkel, çevrimiçi moda perakendecisi Zalando, sanayi devi BASF ve savunma sektöründen Rheinmetall hisselerinde yaklaşık yüzde 1’lik yükselişler görüldü. Analistler bu şirketlerin, beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek bilanço rakamlarıyla yatırımcının güvenini tazelediğini belirtiyor.

Öte yandan Siemens Energy hisseleri yüzde 1,3 oranında değer kaybederek günün en çok gerileyen hissesi oldu. Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank da günü yüzde 0,7'lik düşüşle kapattı. Uzmanlara göre bu düşüşler, sektör bazlı dalgalanmaların ve şirket özelindeki bazı zorlukların yansıması olarak değerlendiriliyor.

HAFTALIK PERFORMANS YÜZDE 0,5 YÜKSELDİ

DAX endeksi, tüm hafta genelinde ise yüzde 0,5 oranında değer kazanarak temmuz ayına temkinli ama pozitif bir başlangıç yaptı. Avrupa piyasaları, ECB’nin faiz politikası ve enflasyon hedefleri doğrultusunda temkinli hareket ederken, şirket bilançolarının yanı sıra küresel ticaret gelişmeleri de önemli bir belirleyici olmaya devam ediyor.

Özellikle ABD ile AB arasında yürütülen ve 1 Ağustos'ta sona erecek müzakere süreci, önümüzdeki günlerde piyasaların yönünü büyük ölçüde tayin edecek. Uzmanlar, olası bir ticaret anlaşmasının sağlanması durumunda Avrupa borsalarında daha güçlü bir ivme bekliyor.