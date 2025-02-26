Alman devi Arda Güler’in peşinde: Gözden çıkardıkları para belli oldu

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Alman devi Arda Güler’in peşinde: Gözden çıkardıkları para belli oldu

Real Madrid’de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler’e Alman devi talip oldu. Dev kulübün milli oyuncu için gözden çıkardığı dev bonservis ortaya çıktı.

Real Madrid’de fazla şansı bulamayan Arda Güler’in takımdaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Genç yıldız, oyuna girdiği maçlarda etkili oyun oynasa da bir türlü düzenli olarak forma giyme şansı yakalayamadı.

Son 5 maçta 1 dakika bile süre alamayan Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre Alman devi Bayern Münih sezon sonu Arda Güler’i kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid'de geleceği merak konusu olan milli oyuncumuz Arda Güler için Alman devi Bayern Münih'in devreye gireceği iddia edildi. Bavyera ekibi hücum hattını Harry Kane, Jamal Musiala ve Michael Olise ile birlikte tamamlamak için Arda Güler'i de kadrosuna katmak istiyor.

Bayern Münih oyuncu için 50 milyon euro ayırırken yaz transfer döneminin de yaklaşması ile beraber Bavyera ekibi oyuncu için en büyük aday olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda haberde Arda Güler'e Bayern'de daha önemli rol verileceği belirtilenler arasında.

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