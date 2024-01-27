Alman devi iflas etti. Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerindendi

Almanya’nın dünyaca tanınan cam üreticisi Ritzenhoff iflas etti. Şirketin ürünlerini gurbetçilerin kullandığı hatta Türkiye'ye hediye olarak götürdüğü belirtildi.

Şirket, iflasın nedenlerini şöyle açıkladı: Enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış, pandeminin iş yapma koşulları ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkisi.

Federal Gazete’nin haberine göre, şirket 2019’da 67,4 milyon Euro ciro ve 0,26 milyon Euro kâr elde etmişti. Ancak 2020’de geliri 45,6 milyon Euro’ya geriledi ve 9,5 milyon Euro zarar etti. 2021’de ise 49,7 milyon Euro’luk satışa rağmen 6,5 milyon Euro zarar açıkladı.