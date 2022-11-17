17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alman devi Siemens, Rusya'daki tüm varlıklarını sattı

Alman devi Siemens, Rusya'daki tüm varlıklarını sattı

Alman sanayi ve elektronik şirketi Siemens, Rusya'daki tüm finans ve leasing varlıklarını satarak ülkeden tamamen çıktı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:19
Takip Et

Alman devi Siemens, Rusya'daki tüm varlıklarını sattı

Alman devi Siemens, Rusya'daki tüm varlıklarını sattı
+
Aa
-

Siemens, Rusya’daki tüm finans ve kiralama (leasing) varlıklarını 2022 yılının dördüncü çeyreğinin sonunda sattığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Siemens yaptığı açıklamada, Rusya’dan ayrılma kararını Ukrayna’daki askeri operasyona tepki olarak verdiklerinin altını çizdi.

Şirket tarafından açıklanan mali raporda, Siemens’in 2022 mali yılının dördüncü çeyreğinin sonunda (temmuz- eylül) Rusya’daki tüm finans ve leasing işini sattığı belirtilirken, 2022 mali yılının sonunda şirketin Rusya’daki faaliyetlerini sona erdirmesinden kaynaklanan kaybının net 647 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
4
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
5
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
6
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.