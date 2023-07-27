Alman devinin yıldızına kanser teşhisi koyuldu

Editör: Hamza Özalkuş

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Stefan Lainer'den gelen haber, Alman basınında gündem oldu.

30 yaşındaki oyuncunun lenf kanseri olduğu öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Stefan Lainer birkaç ay Borussia'da olmayacak. Tıbbi muayene sırasında kendisine lenf beni kanseri teşhisi kondu. Tedavi için birkaç ay süren bir terapi görmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Bundesliga'da 17 maça çıkan başarılı sağ bek oyuncusu iki kez sarı kart görmüştü.