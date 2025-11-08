Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A350 uçağındaki teknik arıza nedeniyle Kolombiya ziyaretini tarifeli uçakla gerçekleştirecek.



Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hamburg’dan kalkması planlanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.



Wadephul’un, Kolombiya’nın Santa Marta kentinde düzenlenecek AB–Latin Amerika Zirvesi’ne katılacağı ve burada Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i temsil edeceği kaydedildi.



Bakan, Kolombiya’daki temaslarının ardından Bolivya’ya geçerek yeni hükümetle görüşmeler yapacak. Ziyaretinin sonunda ise Bakan Wadephul'un Kanada’nın Ontario eyaletinde düzenlenecek G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılması bekleniyor.