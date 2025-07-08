Alman ekonomisi adına en kötü senaryo gerçek oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alman ekonomisi adına en kötü senaryo gerçek oldu

Almanya’nın ihracat verileri mayıs ayında sert geriledi. ABD ve Çin'e yapılan ihracattaki düşüş dikkat çekiyor.

Almanya’nın mayıs ayı ihracatı aylık bazda yüzde 1,4 azalarak 129,4 milyar euroya geriledi. Bu, son dört ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Nisan ayındaki düşüş yüzde 1,6 olarak aşağı yönlü revize edildi. Beklentiler yüzde 0,2’lik bir düşüş yönündeydi ancak sonuçlar daha kötü oldu. ABD’ye ihracat yüzde 7,7 azaldı ve Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi. Bu gerilemede Trump yönetimi döneminde uygulanan tarifelerin etkisi sürüyor. Çin’e yapılan ihracat da yüzde 2,9 azaldı.

Rusya’ya sevkiyat ise yüzde 12,2 düştü. Avrupa Birliği'ne yapılan toplam ihracat yüzde 2,2 gerilerken, euro bölgesine olan ihracat yüzde 2,6, euro dışı ülkelere yapılan ihracat yüzde 1,3 azaldı. Avrupa Birliği dışı ülkelere ihracat yüzde 0,3 düşerken, Birleşik Krallık’a yapılan ihracat yüzde 15,1 artış gösterdi. 2025’in ilk beş ayında Almanya’nın toplam ihracatı yüzde 0,2 artarak 655 milyar euroya ulaştı.

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