Alman ekonomisi umut veriyor

Almanya’da iş dünyası güven endeksi, Ekim 2024'te 86.5’e çıkarak son beş ayın ardından ilk kez bir artış kaydetti. Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, endeksin bir önceki ayki 85.4 seviyesinden yükselmesi, ekonomideki hafif toparlanma sinyali olarak yorumlandı. Ayrıca, Ekim ayı verileri, ekonomistlerin tahmin ettiği 85.6 seviyesini aşarak olumlu bir sürpriz yaptı. Endeksin alt bileşenlerinden güncel durum göstergesi 84.4'ten 85.7’ye yükseldi ve işletmelerin geleceğe yönelik beklentileri de 86.4’ten 87.3’e çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, iyimserlik artışına rağmen ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtti ve "Alman ekonomisi, şimdilik düşüş eğilimini durdurdu" dedi.

İmalat Sektöründe Durağanlık

Almanya’daki imalat sektörü, son aylardaki düşüş eğilimine Ekim ayında son vererek durağan bir seyir izledi. Özellikle geleceğe dair daha az karamsar beklentiler, sektördeki olumsuz eğilimi hafifletti. Ancak sektör temsilcileri, mevcut iş koşullarının hala zorlayıcı olduğunu ifade ediyor. Sipariş yetersizliği, imalat sektörü için ana sorun olarak öne çıkarken, kapasite kullanım oranı da 1.2 puanlık düşüşle yüzde 76.5’e geriledi. Bu oran, uzun dönem ortalaması olan yüzde 83.4’ün oldukça altında kalıyor ve sektördeki riskleri ortaya koyuyor.

Hizmet Sektöründe Pozitif Eğilim

Hizmet sektöründe ise Ifo İş İklimi Endeksi, yeniden pozitif seviyelere çıkarak iyileşme gösterdi. Lojistik, turizm ve IT alanlarında duyarlılığın artması, hizmet sektöründe genel bir güven artışına işaret ediyor. Özellikle lojistikte talebin canlanması ve turizm ile IT alanlarındaki olumlu beklentiler, hizmet sektörünün genel durumunu yukarı çekti.

Almanya’daki iş dünyası güveninde Ekim ayında gözlenen bu toparlanma, sektörlerdeki farklı gelişmelerin bir yansıması olarak öne çıkıyor.