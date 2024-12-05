Alman ekonomisinde iç talep azalması sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Alman ekonomisinde iç talep azalması sürüyor

Almanya’daki fabrika siparişleri, Ekim ayında beklenenden daha az bir düşüş yaşadı, ancak iç talep zayıf kalmaya devam etti. Yabancı siparişler artmaya devam etti.

Almanya’da Ekim 2024’te fabrika siparişleri, bir önceki aya göre %1,5 azaldı. Bu rakam, piyasa beklentilerinin biraz altında kalarak %2,0’lik bir düşüş öngörülmüştü. Önceki ay ise %7,2’lik güçlü bir artış kaydedilmişti. Ekim’de en büyük düşüş, makine ve ekipman siparişlerinde yaşandı (-%7,6), bunu otomotiv sektörü (-%3,7) takip etti.

Öte yandan, temel metaller (%10,2) ve bilgisayar, elektronik ve optik ürünler (%8,0) için talep arttı. Ara malı siparişleri %0,9, tüketim malları siparişleri ise %4,2 oranında yükseldi. Ancak sermaye malları siparişleri %3,6 oranında geriledi. Önemli bir diğer gelişme ise iç siparişlerin %5,3 oranında daralması oldu. Yabancı siparişler ise %0,8 artış gösterdi, özellikle Euro Bölgesi dışı talep (%6,3) bu artışa öncülük etti. Euro Bölgesi’nden gelen siparişler ise %7,6 oranında düştü.

Büyük siparişler hariç tutulduğunda, gelen siparişler Eylül ayında bir önceki aya göre %0,1 artış gösterdi. Ağustos-Ekim dönemiyle karşılaştırıldığında, yeni siparişler üç aylık bazda %2,7 artış gösterdi. Bu veriler, Almanya ekonomisinin karmaşık bir tablo çizdiğini, ancak bazı sektörlerde büyüme sağlandığını gösteriyor.

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