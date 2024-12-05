Alman ekonomisinde iç talep azalması sürüyor

Almanya’da Ekim 2024’te fabrika siparişleri, bir önceki aya göre %1,5 azaldı. Bu rakam, piyasa beklentilerinin biraz altında kalarak %2,0’lik bir düşüş öngörülmüştü. Önceki ay ise %7,2’lik güçlü bir artış kaydedilmişti. Ekim’de en büyük düşüş, makine ve ekipman siparişlerinde yaşandı (-%7,6), bunu otomotiv sektörü (-%3,7) takip etti.

Öte yandan, temel metaller (%10,2) ve bilgisayar, elektronik ve optik ürünler (%8,0) için talep arttı. Ara malı siparişleri %0,9, tüketim malları siparişleri ise %4,2 oranında yükseldi. Ancak sermaye malları siparişleri %3,6 oranında geriledi. Önemli bir diğer gelişme ise iç siparişlerin %5,3 oranında daralması oldu. Yabancı siparişler ise %0,8 artış gösterdi, özellikle Euro Bölgesi dışı talep (%6,3) bu artışa öncülük etti. Euro Bölgesi’nden gelen siparişler ise %7,6 oranında düştü.

Büyük siparişler hariç tutulduğunda, gelen siparişler Eylül ayında bir önceki aya göre %0,1 artış gösterdi. Ağustos-Ekim dönemiyle karşılaştırıldığında, yeni siparişler üç aylık bazda %2,7 artış gösterdi. Bu veriler, Almanya ekonomisinin karmaşık bir tablo çizdiğini, ancak bazı sektörlerde büyüme sağlandığını gösteriyor.