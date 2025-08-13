Alman ekonomisinde soğuma belirtileri artıyor

Almanya ekonomisi, son dönemde yaşanan küresel ve bölgesel zorluklara rağmen direncini korumaya çalışırken, enflasyon verileri piyasaları şaşırttı. Temmuz 2025 itibarıyla yıllık enflasyon oranı, son sekiz ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2'de sabit kalarak beklentileri karşıladı. Bu istikrar, özellikle düşen enerji maliyetlerinden kaynaklansa da, gıda fiyatlarındaki yükseliş enflasyon seyrinin kırılganlığını gözler önüne serdi. Avrupa'nın lokomotif ekonomisi, enerji ve hizmet kalemlerindeki yavaşlamayla bir nebze rahatlarken, gıda sektöründeki fiyat artışları tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ENERJİDEKİ DÜŞÜŞ RÜZGARI ENFLASYONU YAVAŞLATTI

Almanya'da enflasyonun yatay bir seyir izlemesinde en büyük etken, enerji fiyatlarındaki düşüş oldu. Haziran ayındaki yüzde 3,5'lik düşüşün ardından Temmuz ayında da enerji fiyatları yüzde 3,4 oranında geriledi. Bu düşüş, özellikle motor yakıtları başta olmak üzere, hane halkı enerji giderlerinde belirgin bir rahatlama sağladı. Motor yakıtlarında yüzde 4,5, hane halkı enerjisinde ise yüzde 2,6'lık düşüş kaydedildi. Hane halkı enerjisindeki bu düşüşe en çok katkı sağlayan kalemler; yüzde 5,3 ile odun, pelet ve diğer katı yakıtlar, yüzde 5,0 ile ısıtma yağı ve yüzde 2,0 ile elektrik oldu. Bu veriler, tüketicinin cebindeki yükü hafifletse de, gıda ve hizmet sektöründeki fiyat artışları endişeleri beraberinde getirdi.

GIDA FİYATLARINDAKİ HIZ KESMEYEN YÜKSELİŞLER

Enerji ve hizmet sektöründeki yavaşlamanın aksine, gıda fiyatlarındaki artış ivme kazandı. Haziran ayındaki yüzde 2'lik artışın ardından gıda enflasyonu, Temmuz ayında yüzde 2,2'ye yükseldi. Bu artışın ardında yatan temel nedenler, meyve fiyatlarındaki yüzde 7,6, şeker ve şekerleme ürünlerindeki yüzde 5,6 ve süt ürünlerindeki yüzde 4,1'lik ciddi yükselişler oldu. Bu durum, özellikle dar gelirli hane halkları için temel ihtiyaç maddelerine ulaşımı daha da zorlaştırırken, enflasyonun yapısal sorunlarının devam ettiğini gösteriyor. Gıda fiyatlarındaki bu tırmanış, Alman ekonomisinin sadece enerji fiyatlarına bağlı olmadığını, iç dinamiklerin de enflasyon üzerinde etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE KARIŞIK SEYİR

Enflasyonun bir diğer önemli bileşeni olan hizmet sektörü, Temmuz ayında karmaşık bir tablo sergiledi. Hizmet enflasyonu, haziran ayındaki yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e gerilemesine rağmen, bazı kalemlerdeki keskin artışlar dikkat çekti. Özellikle yolcu taşımacılığı hizmetleri yüzde 11,3, kargo hizmetleri yüzde 9 ve sosyal tesisler yüzde 8,2 oranında artış gösterdi. Bu durum, tüketici harcamalarının hala güçlü olduğu bazı alanlarda enflasyonist baskıların devam ettiğini işaret ediyor. Gıda ve enerji dışı çekirdek enflasyon ise yüzde 2,7 seviyesinde sabit kalarak, genel fiyat seviyesinin altında bir seyir izledi. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi, haziran ayındaki duraklamanın ardından yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu artışta en büyük etken, uluslararası uçuşlardaki yüzde 12,7 ve paket turlardaki yüzde 10,7'lik artışlarla seyahat maliyetlerinin yükselmesi oldu.