Artı49'un haberine göre, Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde, Hasbergen’de faaliyet gösteren Dieter Hein Fleischwarenfabrik, mali krizin pençesine düşerek iflas başvurusunda bulundu. Et ve et ürünleri sektöründe köklü bir isim olan şirket, artan enerji fiyatları, hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve gıda sektöründeki talep daralması nedeniyle ayakta kalamadı.



İflas süreci resmen başladı; şirketin varlıkları, borçları ve çalışanlarının durumu değerlendiriliyor. Alacaklılarla yapılacak görüşmeler, fabrikanın kapanıp kapanmayacağını veya yeniden yapılandırma ile yola devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Dieter Hein’in çöküşü, Almanya’daki gıda sektörünün karşı karşıya olduğu yapısal sorunları gözler önüne serdi. Uzmanlar, yüksek enflasyon, enerji krizi ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimlerin sektörü zorladığını belirtiyor.

Şirketin yaklaşık 200 çalışanı belirsizlikle karşı karşıya; yerel ekonomi de bu iflastan olumsuz etkilenebilir.