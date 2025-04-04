Alman futbolunun efsane ismi sezon sonu kramponları asıyor

Düzenleme: Baran Yalçın
Alman futbolunun efsane ismi sezon sonu kramponları asıyor

Alman futbolunun önemli isimlerinden Mats Hummels, 18 yıllık profesyonel kariyerinin ardından 2024-2025 sezonunun sonunda futbolu bırakacağını duyurdu. Borussia Dortmund ve Bayern Münih gibi dev kulüplerde forma giyen 36 yaşındaki savunma oyuncusu, Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası zaferi de yaşadı.

Mats Hummels, futbol hayatına Bayern Münih altyapısında başladı ve 2007 yılında profesyonel kariyerine adım attı. 2008 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Hummels, burada Jürgen Klopp'un yönetiminde 2011 ve 2012 yıllarında üst üste iki Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. 2016 yılında yeniden Bayern Münih'e dönen tecrübeli stoper, burada da üç Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFB-Pokal zaferi elde etti. Toplamda beş Bundesliga, üç DFB-Pokal ve altı Almanya Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Hummels, 2014 yılında Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandı.

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DUYGUSAL VEDA MESAJI

Hummels, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı duygusal bir video ile sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Videoda, kariyerinin en önemli anlarını ve futbolun kendisi için ne ifade ettiğini dile getiren Hummels, "Bu oyunun bana kattıkları tarif edilemez. Ancak artık veda etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. ​

FUTBOL DÜNYASINDAN GELEN TEBRİK MESAJLARI

Hummels'in emeklilik kararı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Borussia Dortmund ve Bayern Münih başta olmak üzere, FIFA, Bundesliga ve Adidas gibi birçok kurum ve kuruluş, Hummels'e teşekkür ve tebrik mesajları iletti. Eski takım arkadaşları da sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı. Roma'dan Paulo Dybala, "Ne oyuncu ama" derken, Lorenzo Pellegrini, "Bir oyuncu ve insan olarak efsane" yorumunda bulundu. Julian Brandt ise, "Seninle oynamak bir onurdu" ifadelerini kullandı. ​

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GELECEK PLANLARI

Hummels, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmayı planladığını belirtti. Daha önce yaptığı açıklamalarda, "Antrenörlüğe olan ilgim giderek artıyor" ifadelerini kullanan Hummels, futbol bilgisini ve deneyimini yeni nesillere aktarmak istediğini ifade etti.

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HUMMELS'İN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

  • Bundesliga Şampiyonlukları: 2011, 2012 (Borussia Dortmund); 2017, 2018, 2019 (Bayern Münih)
  • DFB-Pokal Zaferleri: 2012 (Borussia Dortmund); 2019 (Bayern Münih)​
  • Almanya Süper Kupa Şampiyonlukları: 2013, 2014 (Borussia Dortmund); 2016, 2017, 2018 (Bayern Münih)​
  • 2014 FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu: (Almanya Milli Takımı)

Mats Hummels, saha içindeki liderliği, savunmadaki sağlam duruşu ve oyun kurma yetenekleriyle futbolseverlerin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Kariyeri boyunca sergilediği profesyonellik ve adanmışlık, genç oyuncular için de bir ilham kaynağı oldu.​

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