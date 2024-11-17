Alman gıda devinin baharatlı köftesinde bakteri riski: Cevapcici (Mici) ürünlerini geri çağırdı

Monolith Frost GmbH, Cevapcici ürünlerini yüksek bakteri kontaminasyonu nedeniyle geri çağırıyor. Şirket, 900 gramlık dondurulmuş Cevapcici "Mici" ürünlerini, sağlık açısından risk taşıdığı gerekçesiyle Almanya genelinde geri çağırdı.

Ürünlerde yüksek seviyede bakteri kontaminasyonu tespit edilerek, tüketicilere bu ürünleri tüketmemeleri konusunda uyarı yapıldı. Ancak, bakterilerin türü hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

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Fotoğraf: Monolith Frost GmbH

HANGİ ÜRÜNLER ETKİLENİYOR?

Etkilenen ürünler, özellikle Mix Markt süpermarket zincirlerinde satıldı, ancak diğer mağazalarda da satışa sunulmuş olabileceği belirtildi. Tüketiciler, aşağıdaki bilgilerle ürünlerini kontrol edebilir:

- Ürün Adı: Cevapcici „Mici“ (Sığır ve Domuz)

- İçerik: Baharatlı köfte (su ve pastırma ilaveli)

- Üretici: Monolith Frost GmbH, Westring 73, 33818 Leopoldshöhe

- EAN Numarası: 4260170564856

- Son Tüketim Tarihi: 16.03.2025

- Geri Çağırma Nedeni: Yüksek bakteri seviyesi nedeniyle sağlık riski

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ALMANYA GENELİNDEKİ TÜKETİCİLER ETKİLENİYOR

Geri çağırma, Almanya’nın birçok eyaletini kapsıyor: Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen.

TÜKETİCİLERE UYARI: ÜRÜNÜ TÜKETMEYİN!

Monolith Frost GmbH, müşterilere satın aldıkları ürünleri kesinlikle tüketmemelerini ve iade etmelerini tavsiye etti. Ürünler, satın alındıkları mağazalara geri götürüldüğünde, fatura gerekmeden iade alınacak ve ücret iadesi yapılacak. Bu tür ürünleri tüketmenin ciddi sağlık riskleri taşıyabileği ifade edildi.

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