Alman iş dünyasının morali dipte

Almanya için IFO İş İklimi göstergesi Ağustos ayındaki 86,6'dan Eylül 2024'te 85,4'e düştü. Ocak ayından bu yana en düşük okumaydı ve 86 beklentilerini kaçırdı. Mevcut koşullar için alt endeks 86,5'ten 84,4'e düşerken, iş beklentileri 86,8'den 86,3'e düştü.

Almanya'da IFO İş İklimi Endeksi, girişimcilerin mevcut iş durumu hakkındaki duygularını ve önümüzdeki 6 ay için beklentilerini ölçer. Anket telefonla yapılır ve imalat, hizmet sektörü, ticaret ve inşaat sektörlerindeki 9.000 firmayı kapsar. İş İklimi Dengesi, iyimser olan yöneticilerin yüzdelik payı ile kötümser olanların yüzdelik payı arasındaki fark olarak oluşturulur. Bu denge -100 (tüm yanıt veren firmalar durumlarını kötü olarak değerlendiriyor ve işlerinin kötüleşmesini bekliyor) ile +100 (tüm yanıt veren firmalar durumlarını iyi olarak değerlendiriyor ve işlerinde iyileşme bekliyor) arasında değerler alabilir. IFO İş İklimi Endeksi'nin hesaplanması için Denge, bir baz yılın ortalamasına (şu anda 2015) göre normalleştirilir.