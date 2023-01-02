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Alman istihbarat yetkilisinden ‘Rusya’ uyarısı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı (BfV) Thomas Haldenwang Rusya'nın Almanya'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığını savundu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:05
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Alman istihbarat yetkilisi Rusya istihbaratı için uyardı

Alman istihbarat yetkilisinden ‘Rusya’ uyarısı
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Thomas Haldenwang, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Almanya’daki istihbarat ilgisi sadece kesintisiz değil, aynı zamanda (Ukrayna’daki) savaşın etkileri devam ettikçe artıyor.” dedi.

Haldenwang, kısa bir süre önce tutuklanan Almanya’da dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisindeki (BND) çifte ajana atıfta bulunarak, “Mevcut dava da Rus casusluk faaliyetlerinin tehlikesinin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ardından Almanya’nın Berlin’deki Rus Büyükelçiliğinin 40 çalışanını istenmeyen kişi ilan ettiğini hatırlatan Haldenwang, Moskova’nın kaybettiği istihbarat kapasitesini ya daha fazla “gezici ajan” ya da başka bir kılıfla telafi etmeye çalışmasını beklediklerini kaydetti.

“ALMANYA’YA GELMEMELERİ İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ”

“Rus servisleriyle bağlantılı olabilecek başka kişilerin Almanya’ya gelmesini önlemek için büyük çaba sarf ediyoruz.” ifadelerini dile getiren Haldenwang, bu amaçla federal hükümetin vize kurallarını da sıkılaştırdığına işaret etti.

Bir süredir Rus ve diğer istihbarat servislerinin artan casusluk faaliyetlerine karşı hazırlık yapıldığını anlatan Haldenwang, “Geçmişte karşı istihbarat alanında çok az şey yaptığımız yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamak istiyorum.” dedi.

Çin’in Almanya üzerindeki istihbarat faaliyetlerine de dikkati çeken Haldenwang, “Bu eğilimi tersine çevirmek için en azından Avrupa devletleri için Avrupa çapında bir çözüme ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

İRAN VE TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Haldenwang, İran rejimini eleştiren İran kökenlilerin bu ülkeye seyahat etmek konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Haldenwang, Türkiye’de yapılacak seçimlerin Almanya’yı etkilemesinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, Türkiye’deki iç siyasi kavgaların seçim nedeniyle Almanya’ya da taşındığını ileri sürdü.

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