Alman ithalatında düşüş

Almanya’nın ithalatı Mart 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalarak 112.1 milyar euroya düştü. Bu, Aralık 2024’ten bu yana ilk aylık düşüş olarak kayda geçti. Şubat ayında ise ithalat yüzde 0.5 artış göstermişti.

Mart ayında Avrupa Birliği’nden yapılan ithalat yüzde 3.5 oranında azalırken, Euro bölgesinden gelen ithalat yüzde 5.8 oranında geriledi. Buna karşın, Euro dışı ülkelerden gelen ithalat yüzde 1.1 artış gösterdi. Almanya’nın üçüncü ülkelerden yaptığı ithalat ise yüzde 0.8 artarak dikkat çekti. Bu artışta Çin’den yapılan ithalatın yüzde 9.6 ve Amerika Birleşik Devletleri’nden yapılan ithalatın yüzde 7.9 oranında yükselmesi etkili oldu. İngiltere’den yapılan ithalat ise yüzde 5.8 azaldı.

2025 yılının ilk çeyreğinde Almanya toplam 339 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdi. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 5.1’lik bir artışa işaret ediyor. Uzmanlar, ithalattaki bu değişimin hem küresel tedarik zincirlerindeki hareketlilikten hem de dış ticaret politikalarından etkilendiğini belirtiyor.