Alman kadından gurbetçileri çıldırtacak açıklama! Muhabirin sorusu öfke patlaması yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kendini muhabir adlı you tube kanalı bir Türkle evli Alman kadına mikrofon uzattı. Türkiye'yi çok pahalı bulduğunu söyleyen kadın, "Asgari ücret 29-30 bin TL olması lazım. Çünkü ev kirası 15 bin lira. Gurbetçiler Türkiye'de oy kullanmamalı" dedi.

35 yıldır bir Türkle evli olan ve Almanya'da yaşayan bir kadın "Kendini muhabir" adlı you tube kanalı muhabirinin sorduğu sorulara Türkçe yanıt verdi.

Türkiye'yi çok pahalı bulduğunu söyleyen kadın, "Her geldiğimde fiyatlar yükseliyor. Almanya'da enflasyon yüzde 3.5-4. Türkiye'de ise yüzde 100. Burada et çok pahalı. Bir marketten meyve suyu almak istedim. Fiyatı 4 Euro'ya karşılık geldi. Almanya'da 1 Euro" dedi.

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Almanya'da alım gücü olduğunu söyleyen aynı kadın "Kimse aç kalmaz. Devlet sahip çıkar" diye konuştu. Asgari ücret konusunu da değinen kadın "Asgari ücret 29-30 bin TL olmalı. Çünkü ev kirası 15 bin TL civarında" dedi.

Gurbetçilerin AKP'ye oy vermesine de değinen kadın "Onlar Türkiye'de sürekli yaşamıyor. Onların 1 Euro'su burada 36 kat değerli. Cebine 2 bin Euro koyup tatile gelen gurbetçi çok rahat bir yaşam sürüyor. Tatil yapıyor. O yüzden oylarını AKP'ye veriyorlar. Ama buradaki zorlukları tatile gelenler değil sürekli yaşayanlar bilir. Bence gurbetçilerin Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmaması lazım" diye konuştu.

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