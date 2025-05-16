Alman liberal partisi FDP yeni liderini seçti

Almanya’nın liberal partisi FDP’de büyük bir değişim yaşandı. Berlin'de düzenlenen olağanüstü kongrede, 48 yaşındaki Christian Dürr, oybirliğiyle parti başkanlığına seçildi. Görevi devreden isim ise uzun yıllar FDP’ye yön veren ve son olarak federal maliye bakanı olarak görev yapan Christian Lindner oldu. Lindner, Şubat ayındaki genel seçimlerde partinin yüzde 5’lik barajın altında kalması sonrası aktif siyasetten çekileceğini açıklamıştı.

LİNDNER’E DUYGUSAL VEDA

Parti kongresi, Christian Lindner’in veda konuşmasıyla duygusal bir atmosfer kazandı. Salondaki FDP delegeleri dakikalarca ayakta alkışladı, bazı üyelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Lindner, konuşmasında bireysel özgürlük vurgusu yaparak, liberal demokrasinin temelinde bireyin yer aldığını ifade etti. Eşi Franca Lehfeldt ve kısa süre önce doğan kızıyla daha fazla vakit geçirmek istediğini belirten Lindner, “Desteğin benim için her şeydi” sözleriyle duygulandırdı.

NİCOLE BÜTTNER YENİ GENEL SEKRETER OLUYOR

Parti kongresinde sadece başkanlık değişmedi. FDP, yeni genel sekreter olarak 40 yaşındaki teknoloji girişimcisi Nicole Büttner’i önerdi. Büttner’in yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla tanındığı biliniyor. Parti içi değerlendirmelerde, bu atamanın FDP’ye yeni bir vizyon kazandırması bekleniyor. FDP’nin hazinedarı Michael Link ise konuşmasında, tek bir parti kongresinin maliyetinin iki milyon dolara ulaşabildiğini ifade etti. 2024 yılında FDP’nin aldığı kamu desteği 17 milyon dolara gerilemişti.

DEMOKRASİ VURGUSU VE GELECEK STRATEJİSİ

Parti kongresinde konuşan eski Anayasa Mahkemesi yargıcı Udo di Fabio da FDP’ye önemli bir mesaj verdi. Di Fabio, “Demokrasi için güçlü bir merkez şart. Başarılı olmak zorundasınız” diyerek delegelere çağrıda bulundu. Partinin yeniden yapılanma süreci, öncelikle yerel seçimler ve eyalet seçimlerine odaklanmayı hedefliyor.

Christian Dürr’ün liderliğindeki FDP’nin, Alman siyasetinde nasıl bir yön çizeceği ise önümüzdeki aylarda netleşecek. Parti, öncelikle ekonomik reformlar ve liberal değerlerin yeniden canlandırılması için kamuoyuna daha güçlü mesajlar vermeye hazırlanıyor.