Alman mahkemesinden flaş "Dubai Çikolatası" karar: Artık satılamayacak!

Almanya'nın Köln kentindeki bir mahkeme, son aylarda sosyal medyada popülerlik kazanan "'Dubai çikolatası'" hakkında açılan bir davada, "Dubai Çikolatası" etiketiyle satılan çikolataların sadece Dubai'de üretilmiş olması gerektiğine karar verdi. Türkiye'de üretilen çikolataları "Dubai çikolatası" etiketiyle satışa sunan süpermarket zinciri Aldi Süd aleyhine verilen karara göre bu durum tüketiciyi yanıltıyor.

Almanya'nın Köln kentindeki bir mahkeme, Türkiye'de üretilen çikolataları "Dubai çikolatası" etiketiyle satışa sunan süpermarket zinciri Aldi Süd aleyhinde karar verdi.

Mahkeme, bu durumun tüketiciyi yanılttığına hükmetti. Kararda, "Ortalama bir tüketici, "El yapımı Dubai çikolatası" ifadesini gördüğünde, bu çikolatanın Dubai'de üretildiğini düşünecektir. Üretimin Türkiye'de yapıldığını gösteren küçük fontlarla yazılmış "Orijin: Türkiye" ibaresi, bu yanlış anlaşılmayı gidermeye yeterli değildir" denildi.

Dava, Dubai'den "Dubai çikolatası" ithal eden iş insanı Andreas Wilmers'in şikayeti üzerine açıldı. Wilmers, tüketicilerin tat konusundaki şikayetleri üzerine harekete geçtiğini belirterek, "Türkiye'de seri üretimi yapılan bir çikolatanın üzerinde "El yapımı Dubai çikolatası" yazması kabul edilemez bir durumdur" dedi. Wilmers, bu tür ürünlerin "Dubai tarzı çikolata" gibi farklı ifadelerle etiketlenmesinin daha uygun olacağını ifade etti.

Mahkeme, Aldi Süd'ün, davacının mahkeme masraflarını da karşılamasına karar verdi. Bu kararla, Almanya’da Dubai dışında üretilen çikolataların "Dubai çikolatası" etiketiyle satılması hukuken yasaklanmış oldu. Özellikle gıda ürünlerinde coğrafi ve üretim kaynaklarının doğru belirtilmesinin, tüketici güveni açısından büyük önem arzettiğine dikkat çekildi.