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Alman Meclisinden Irak’taki askerlerinin görev süresinin uzatılmasına onay

Alman Federal Meclisi, IŞİD'le mücadele çerçevesinde Irak’ta görev yapan askerlerinin görev süresinin 1 yıl uzatılmasına onay verdi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:15
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Alman Meclisinden Irak’taki askerlerinin görev süresinin uzatılmasına onay

Alman Meclisinden Irak’taki askerlerinin görev süresinin uzatılmasına onay
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'Alman silahlı kuvvetlerinin görevinin uzatılması – İstikrarı artırmak, IŞİD'in yeniden güç kazanmasını engellemek ve Irak’ta uzlaşmayı desteklemek' başlığını taşıyan ve Alman askerlerinin görev süresini Ekim 2023'ün sonuna kadar uzatılmasını öngören tezkere Federal Meclis'te 104’e karşı 535 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Oylamada 5 milletvekili çekimser kaldı.

Daha önce Bakanlar Kurulu'ndan geçen tezkereye göre Almanya, Irak’a en fazla 500 asker gönderebilecek.

Irak’ta 2017’den bu yana görev yapan Alman askerlerinin Irak ordusuna yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra IŞİD ile mücadele kapsamında bölgede bulunan müttefiklere destek verdiği kaydedildi.

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