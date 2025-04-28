Alman medyası Erdoğan'ı işaret etti. İBB operasyonlarında yeni dalga yurt dışında gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan ikinci soruşturma, 53 kişinin gözaltına alınmasıyla uluslararası yankı uyandırdı. Alman basını, operasyonu Türk hükümetinin muhalefete yönelik baskısının yeni bir adımı olarak değerlendirdi. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir ay önce tutuklanması sonrası gerçekleşti ve dünya genelinde dikkat çekti.

Artı49'da yer alan bilgilere göre, Alman haber sitesi t-online, “Erdoğan onlarca kamu görevlisini gözaltına aldırdı” başlığıyla haberi duyurdu. Haberde, yolsuzluk iddialarıyla yaklaşık 50 belediye yetkilisinin gözaltına alındığı belirtilerek, “Türk hükümeti muhalefeti sindirme politikasına devam ediyor” yorumu yapıldı.

Zeit Online, İmamoğlu’nun çevresindeki baskıların arttığını vurgularken, gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanlarının da olduğunu aktardı.

Frankfurter Rundschau, gözaltıların ardında İmamoğlu’nun tartışmalı Kanal İstanbul projesine muhalefetinin yattığını yazdı. İmamoğlu, projenin çevreye zarar vereceğini ve İstanbul’un kaynaklarını tüketeceğini sıkça dile getirmişti.

Tagesschau ise “İmamoğlu’nun çevresinde yeni gözaltılar” başlığıyla, muhalefetin protestolarına rağmen baskıların sürdüğünü belirtti.

Soruşturma, Türkiye’de yerel seçimler yaklaşırken siyasi gerilimi artırdı. İBB’nin 2019’da CHP’li İmamoğlu tarafından kazanılması, hükümet ile muhalefet arasındaki çatışmayı derinleştirmişti.

Alman medyası, operasyonun muhalif belediyeleri zayıflatma amacı taşıyabileceğini öne sürdü.